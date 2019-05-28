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Через борг у 400 грн чоловік опинився у реанімації

Через борг у 400 грн чоловік опинився у реанімації

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Через борг своєї дружини у розмірі 400 грн чоловік опинився у реанімації. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомляється, що жінка разом з друзями вирішила повернути борг у розмірі 400 грн. Компанія запропонувала "допомогти" своїй подрузі повернути гроші і самим теж "підзаробити".

Так, на одній з вулиць Суворівського району міста Одеси зловмисники зустріли боржницю та її 25-річного чоловіка. Щоб відволікти жінку, приятелька пішла з нею в магазин, а її спільники схопили чоловіка, побили та, заштовхавши в автомобіль, поїхали додому до подружжя шукати гроші.

Не знайшовши коштів, зловмисники висунули умову – знайти і віддати їм більше чотирьох тисяч доларів. Вони забрали ноутбук та побитого чоловіка і пішли геть, пригрозивши, щоб жінка не зверталася у поліцію.

Залякана одеситка лише наступного дня звернулася до Суворівського відділу поліції.

Зазначається, що правоохоронці протягом кількох годин знайшли зв’язаного потерпілого в центрі Одеси – у підвалі, що належить одній із підозрюваних.

Як діагностували лікарі, наслідком тривалого побиття чоловіка стали розрив селезінки та внутрішня кровотеча. Наразі потерпілий знаходиться в реанімації.

За фактами незаконного позбавлення волі, вимагання та розбій розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 , ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Усі четверо зловмисників, двоє чоловіків та дві жінки, затримані. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині жінка зі знайомими силою “вибивала” борг у співмешканця. 

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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