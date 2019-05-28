Из-за долга в 400 грн мужчина оказался в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за долга своей жены в размере 400 грн мужчина оказался в реанимации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Сообщается, что женщина вместе с друзьями решила вернуть долг в размере 400 грн. Компания предложила "помочь" своей подруге вернуть деньги и самим тоже "подзаработать".
Так, на одной из улиц Суворовского района города Одессы злоумышленники встретили должницу и ее 25-летнего мужа. Чтобы отвлечь женщину, приятельница пошла с ней в магазин, а ее сообщники схватили мужчину, избили и, затолкав в автомобиль, поехали домой к супругам искать деньги.
Не найдя средств, злоумышленники выдвинули условие - найти и отдать им более четырех тысяч долларов. Они забрали ноутбук и избитого мужчину и ушли, пригрозив, чтобы женщина не обращалась в полицию.
Запуганная одесситка только на следующий день обратилась в Суворовский отдел полиции.
Отмечается, что правоохранители в течение нескольких часов нашли связанного потерпевшего в центре Одессы - в подвале, принадлежащем одному из подозреваемых.
Как диагностировали врачи, следствием длительного избиения мужчины стали разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
По фактам незаконного лишения свободы, вымогательство и разбой начато уголовные производства по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Все четверо злоумышленников, двое мужчин и две женщины, задержаны. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области женщина со знакомыми силой "выбивала" долг у сожителя.