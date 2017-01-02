Через аварію військового вертольота Мі-17 в Венесуелі загинули не менше 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Не менш 16 людей загинули під час аварії військового вертольота Мі-17 в Венесуелі, передає УНН з посиланням на El Universal.
За даними агентства, загинули одинадцять солдатів і п’ять цивільних осіб.
Військовий вертоліт зник 30 грудня 2016 року і був знайдений 2 січня.
В результаті аварії загинули всі пасажири і члени екіпажу. Влада країни поки офіційно не підтвердили цю інформацію.
Як повідомляв УНН, двоє людей постраждали в результаті невдалої посадки невеликого літака в австралійському місті Вудсток.