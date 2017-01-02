Из-за аварии военного вертолета Ми-17 в Венесуэле погибли не менее 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Не менее 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле, передает УНН со ссылкой на El Universal.
По данным агентства, погибли одиннадцать солдат и пять гражданских лиц.
Военный вертолет исчез 30 декабря 2016 и был найден 2 января.
В результате аварии погибли все пассажиры и члены экипажа. Власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.
Как сообщал УНН, два человека пострадали в результате неудачной посадки небольшого самолета в австралийском городе Вудсток.