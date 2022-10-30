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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
08:59 • 2166 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Через аварію частина Рівного залишилася без світла

Через аварію частина Рівного залишилася без світла

Київ • УНН

 • 190799 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні у Рівному сталося аварійне відключення світла –  зачепило центр і два райони. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Третяк, інформує УНН.

Цитата

"ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада ТзОВ "Рівнеобленерго" працює", – написав Третяк.

Додамо

Мер Рівного закликав жителів не вмикати енергоємні прилади і максимально знизити споживання електроенергії.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська обстріляли промислову зону Енергодара Запорізької області – попередньо, влучили в одну з підстанцій, частина міста без світла.

Українські Національні Новини

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