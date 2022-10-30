Через аварію частина Рівного залишилася без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні у Рівному сталося аварійне відключення світла – зачепило центр і два райони. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Третяк, інформує УНН.
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"ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада ТзОВ "Рівнеобленерго" працює", – написав Третяк.
Додамо
Мер Рівного закликав жителів не вмикати енергоємні прилади і максимально знизити споживання електроенергії.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські війська обстріляли промислову зону Енергодара Запорізької області – попередньо, влучили в одну з підстанцій, частина міста без світла.