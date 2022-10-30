Армія рф обстріляла промзону Енергодара: частина міста без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські війська обстріляли промислову зону Енергодара Запорізької області – попередньо, влучили в одну з підстанцій, частина міста без світла. Про це в Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує УНН.
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"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла. Попередньо – влучили в одну з підстанцій", – написав Орлов.
Нагадаємо
Російські окупанти посилили тиск на персонал захопленої Запорізької АЕС, агітуючи їх до співпраці з росатомом.
За даними Енергоатому, з 6700 працівників, які залишилися на ЗАЕС, лише приблизно 100 підписали контракти з росатомом. Більшість "погодилася" під тиском рашистів. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.