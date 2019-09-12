Через 600 пачок сигарет українець втратив мікроавтобус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На кордоні з Угорщиною 25-річний українець позбувся мікроавтобуса, спробувавши незаконно провезти тютюнові вироби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мукачівського прикордонного загону.
У середу ввечері чоловік заїхав у пункт пропуску "Вилок" транспортним засобом марки "Фольксваген". Виходячи з аналізу та оцінки ризиків прикордонниками було прийняте рішення про проведення поглибленого огляду даного авто.
Під час здійснення спільного огляду у сховку, розташованому в подвійному дні мікроавтобуса, прикордонники спільно з митниками виявили 600 пачок сигарет.
Наразі тютюнові вироби та транспортний засіб вилучено. Їх сума оцінки встановлюється.
Нагадаємо, закарпатські митники виявили майже 6 тисяч пачок цигарок в стелі автомобіля.