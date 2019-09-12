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Через 600 пачок сигарет українець втратив мікроавтобус

Через 600 пачок сигарет українець втратив мікроавтобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. На кордоні з Угорщиною 25-річний українець позбувся мікроавтобуса, спробувавши незаконно провезти тютюнові вироби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мукачівського прикордонного загону.

У середу ввечері чоловік заїхав у пункт пропуску "Вилок" транспортним засобом марки "Фольксваген". Виходячи з аналізу та оцінки ризиків прикордонниками було прийняте рішення про проведення поглибленого огляду даного авто.

Під час здійснення спільного огляду у сховку, розташованому в подвійному дні мікроавтобуса, прикордонники спільно з митниками виявили 600 пачок сигарет.

Наразі тютюнові вироби та транспортний засіб вилучено. Їх сума оцінки встановлюється.

Нагадаємо, закарпатські митники виявили майже 6 тисяч пачок цигарок в стелі автомобіля.

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