Из-за 600 пачек сигарет украинец потерял микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На границе с Венгрией 25-летний украинец лишился микроавтобуса, попробовав незаконно провезти табачные изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.
В среду вечером мужчина заехал в пункт пропуска "Вилок" транспортным средством марки "Фольксваген". Исходя из анализа и оценки рисков пограничниками было принято решение о проведении углубленного осмотра данного авто.
При осуществлении совместного осмотра в тайнике, расположенном в двойном дне микроавтобуса, пограничники совместно с таможенниками обнаружили 600 пачек сигарет.
Сейчас табачные изделия и транспортное средство изъяты. Их сумма оценки устанавливается.
Напомним, закарпатские таможенники обнаружили почти 6 тысяч пачек сигарет в потолке автомобиля.