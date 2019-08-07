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Закарпатские таможенники обнаружили почти 6 тысяч пачек сигарет в потолке автомобиля

Закарпатские таможенники обнаружили почти 6 тысяч пачек сигарет в потолке автомобиля

Киев  •  УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня таможенники на Закарпатье обнаружили в микроавтобусе с украинской регистрацией почти 6 тысяч пачек сигарет, которые пытались провести без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Закарпатской области, передает УНН.

“Сегодня, 7 августа, на таможенный пост „Вилок“ Закарпатской таможни ГФС в направлении „выезд“ заехал микроавтобус марки „Peugeot“, с украинской регистрацией. Пересечь границу с табачным багажом пытался житель Винницкой области, который направлялся в Венгрию”, — говорится в сообщении

В частности, в ходе осуществления полного осмотра транспортного средства таможенники обнаружили скрытые сигареты марки “NZ” без акцизных марок Украины. Табачные изделия находились в специально изготовленных тайниках в потолке автомобиля.

В сообщении отмечается, что всего было выявлено 5800 пачек сигарет.

“Таким образом, гражданин Украины пытался переместить через таможенную границу товары с сокрытием таможенного контроля”, — резюмируют в сообщении.

Указанные действия имеют признаки нарушения предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, недавно, 3 августа, Закарпатские таможенники изъяли более 20 тысяч пачек сигарет.

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