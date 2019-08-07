Закарпатские таможенники обнаружили почти 6 тысяч пачек сигарет в потолке автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня таможенники на Закарпатье обнаружили в микроавтобусе с украинской регистрацией почти 6 тысяч пачек сигарет, которые пытались провести без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Закарпатской области, передает УНН.
“Сегодня, 7 августа, на таможенный пост „Вилок“ Закарпатской таможни ГФС в направлении „выезд“ заехал микроавтобус марки „Peugeot“, с украинской регистрацией. Пересечь границу с табачным багажом пытался житель Винницкой области, который направлялся в Венгрию”, — говорится в сообщении
В частности, в ходе осуществления полного осмотра транспортного средства таможенники обнаружили скрытые сигареты марки “NZ” без акцизных марок Украины. Табачные изделия находились в специально изготовленных тайниках в потолке автомобиля.
В сообщении отмечается, что всего было выявлено 5800 пачек сигарет.
“Таким образом, гражданин Украины пытался переместить через таможенную границу товары с сокрытием таможенного контроля”, — резюмируют в сообщении.
Указанные действия имеют признаки нарушения предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, недавно, 3 августа, Закарпатские таможенники изъяли более 20 тысяч пачек сигарет.