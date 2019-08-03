Закарпатські митники вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В ніч з 2 на 3 серпня на митному посту “Неветленфолу” під час повного огляду вантажівки DAF української реєстрації виявили приховані від митного контролю понад 20 тисяч пачок цигарок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.
“Громадянин України, перевозячи вантаж — піддони, планував перетнути кордон з Румунією. Проте, працівники митниці врахували ризики і скерували автомобіль в бокс для поглибленого огляду. В результаті огляду стелі причепа виявлено спеціально виготовлений тайник в якому приховано 20 800 пачок цигарок торгових марок „Marble“, „Regina“, без марок акцизного збору України”, — йдеться в повідомленні.
Таким чином українець вчинив дії, передбачені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціально виготовлених сховищ.
“Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та причіп, вилучено”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині, у пункті пропуску “Рава-Руська”, було виявлено колекцію польських монет.