Закарпатські митники вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок

КИЇВ. 3 серпня. УНН. В ніч з 2 на 3 серпня на митному посту “Неветленфолу” під час повного огляду вантажівки DAF української реєстрації виявили приховані від митного контролю понад 20 тисяч пачок цигарок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.