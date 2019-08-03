Закарпатские таможенники изъяли более 20 тысяч пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В ночь со 2 на 3 августа на таможенном посту “Неветленфолу” во время полного осмотра грузовика DAF украинской регистрации обнаружили скрытые от таможенного контроля более 20 тысяч пачек сигарет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС в Закарпатской области.
“Гражданин Украины, перевозя груз — поддоны, планировал пересечь границу с Румынией. Однако, работники таможни учли риски и направили автомобиль в бокс для углубленного досмотра. В результате осмотра потолка прицепа обнаружено специально изготовленный тайник в котором скрыто 20 800 пачек сигарет марок „Marble“, „Regina“, без марок акцизного сбора Украины”, — говорится в сообщении.
Таким образом украинец совершил действия, предусмотренные ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем использования специально изготовленных хранилищ.
“Составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты и прицеп, изъято”, — отмечается в сообщении.
Напомним, на Львовщине, в пункте пропуска “Рава-Русская”, было обнаружено коллекцию польских монет.