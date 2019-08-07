Закарпатські митники виявили майже 6 тисяч пачок цигарок в стелі автомобіля

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні митники на Закарпатті виявили в мікроавтобусі з українською реєстрацією майже 6 тисяч пачок цигарок, які намагалися провести без акцизних марок. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Закарпатській області, передає УНН.