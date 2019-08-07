Закарпатські митники виявили майже 6 тисяч пачок цигарок в стелі автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні митники на Закарпатті виявили в мікроавтобусі з українською реєстрацією майже 6 тисяч пачок цигарок, які намагалися провести без акцизних марок. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Закарпатській області, передає УНН.
“Сьогодні, 7 серпня, на митний пост „Вилок“ Закарпатської митниці ДФС в напрямку „виїзд“ заїхав мікроавтобус марки „Peugeot“, з українською реєстрацією. Перетнути кордон з тютюновим багажем намагався мешканець Вінниччини, який прямував в Угорщину”, — йдеться у повідомленні
Зокрема, в ході здійснення повного огляду транспортного засобу митники виявили приховані цигарки марки “NZ” без акцизних марок України. Тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених тайниках в стелі автомобіля.
У повідомленні зазначається, що всього було виявлено 5800 пачок цигарок.
“Таким чином, громадянин України намагався перемістити через митний кордон товари з приховуванням митного контролю”, — резюмують у повідомленні.
Зазначені дії мають ознаки порушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, нещодавно, 3 серпня, Закарпатські митники вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок.