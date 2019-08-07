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Закарпатські митники виявили майже 6 тисяч пачок цигарок в стелі автомобіля

Закарпатські митники виявили майже 6 тисяч пачок цигарок в стелі автомобіля

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні митники на Закарпатті виявили в мікроавтобусі з українською реєстрацією майже 6 тисяч пачок цигарок, які намагалися провести без акцизних марок. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Закарпатській області, передає УНН.

“Сьогодні, 7 серпня, на митний пост „Вилок“ Закарпатської митниці ДФС в напрямку „виїзд“ заїхав мікроавтобус марки „Peugeot“, з українською реєстрацією. Перетнути кордон з тютюновим багажем намагався мешканець Вінниччини, який прямував в Угорщину”, — йдеться у повідомленні

Зокрема, в ході здійснення повного огляду транспортного засобу митники виявили приховані цигарки марки “NZ” без акцизних марок України. Тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених тайниках в стелі автомобіля.

У повідомленні зазначається, що всього було виявлено 5800 пачок цигарок.

“Таким чином, громадянин України намагався перемістити через митний кордон товари з приховуванням митного контролю”, — резюмують у повідомленні.

Зазначені дії мають ознаки порушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, нещодавно, 3 серпня, Закарпатські митники вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок.

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