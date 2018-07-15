"Челсі" витратив більше 50 млн євро на трансфер хавбека "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Слідом за наставником Мауріціо Саррі з “Наполі” в “Челсі” перейшов опорний півзахисник Жоржиньо, повідомляє УНН з посиланням на сайт лондонців.
26-річний італієць, який став першим літнім новачком “Челсі”, підписав п’ятирічний контракт і гратиме під номером п’ять.
“Я абсолютно щасливий перейти в „Челсі“. Нелегко стати частиною такої сильної команди і такого великого клубу, і я дуже-дуже радий. Мені подобається, що я буду грати в такому складному чемпіонаті за команду, яка віддає все заради перемоги”, — підкреслив Жоржиньо.
Граючи на позиції опорного півзахисника, Жоржиньо був важливим членом команди “Наполі” під керівництвом Саррі. 26-річний футболіст вкрай технічний, може задавати темп, володіючи м’ячем, і володіє відмінним пасом.
Відзначимо, що в активі Жоржиньо вісім разів представляв національну команду Італії на міжнародному рівні.
Зауважимо, що за даними Transfermarkt перехід спортсмена коштував лондонцям 57 млн. євро.