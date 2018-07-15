"Челси" потратил более 50 млн евро на трансфер хавбека "Наполи"

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Вслед за наставником Маурицио Сарре с “Наполи” в “Челси” перешел опорный полузащитник Жоржиньо, сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.

26-летний итальянец, который стал первым летним новичком “Челси”, подписал пятилетний контракт и будет играть под номером пять.

“Я абсолютно счастлив перейти в „Челси“. Нелегко стать частью такой сильной команды и такого большого клуба, и я очень-очень рад. Мне нравится, что я буду играть в таком сложном чемпионате за команду, которая отдает все ради победы”, — подчеркнул Жоржиньо.

Играя на позиции опорного полузащитника, Жоржиньо был важным членом команды “Наполи” под руководством Сарре. 26-летний футболист крайне технический, может задавать темп, владея мячом, и обладает отличным пасом.

Отметим, что в активе Жоржиньо восемь раз представлял национальную команду Италии на международном уровне.

Заметим, что по данным Transfermarkt переход спортсмена стоил лондонцам 57 млн. евро.

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