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Чехія вимагатиме від Росії мільярд крон компенсації через вибухи у Врбетіце

Чехія вимагатиме від Росії мільярд крон компенсації через вибухи у Врбетіце

Київ • УНН

 • 21537 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Влада Чехії вимагає від Росії виплати компенсації в розмірі не менше 1 млрд крон (близько 47 млн доларів) за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Про це заявила міністр фінансів республіки Олена Шіллерова в ефірі Чеського телебачення, передає УНН.

Цитата

“Найвірніший шлях, який, мабуть, є шляхом міжнародної компенсації, відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо по шляху, наприклад, компенсації шкоди, пов’язаної з кримінальним судочинством, це буде дуже довго”, — сказала вона.

Деталі

У матеріалі йдеться, що сума претензій, ймовірно, не остаточна, оскільки влада постраждалого регіону може висунути свої вимоги, включаючи компенсацію моральної шкоди і компенсацію за неможливість використовувати майно, оскільки постраждалі від боєприпасів райони все ще остаточно очищено.

Що передувало

Додається, що міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що влада подасть заявку на компенсацію протягом найближчих тижнів або місяців. Раніше він вже заявляв, що Чехія може зажадати від Росії вибачень або матеріальну компенсацію за руйнування від вибухів у Врбетіце, проте конкретну суму не називав.

Раніше

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати “хоча б по одному” російському дипломату в знак солідарності з Прагою.

Конфлікт між Чехією та Росією

17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.

МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.

Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.

Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва — двох.

28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.

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