Чехія вимагатиме від Росії мільярд крон компенсації через вибухи у Врбетіце

Цитата

“Найвірніший шлях, який, мабуть, є шляхом міжнародної компенсації, відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо по шляху, наприклад, компенсації шкоди, пов’язаної з кримінальним судочинством, це буде дуже довго”, — сказала вона.

Деталі

У матеріалі йдеться, що сума претензій, ймовірно, не остаточна, оскільки влада постраждалого регіону може висунути свої вимоги, включаючи компенсацію моральної шкоди і компенсацію за неможливість використовувати майно, оскільки постраждалі від боєприпасів райони все ще остаточно очищено.

Що передувало

Додається, що міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що влада подасть заявку на компенсацію протягом найближчих тижнів або місяців. Раніше він вже заявляв, що Чехія може зажадати від Росії вибачень або матеріальну компенсацію за руйнування від вибухів у Врбетіце, проте конкретну суму не називав.