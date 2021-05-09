Чехія вимагатиме від Росії мільярд крон компенсації через вибухи у Врбетіце

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Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати “хоча б по одному” російському дипломату в знак солідарності з Прагою.
Конфлікт між Чехією та Росією
17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.
МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.
Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.
Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва — двох.
28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.