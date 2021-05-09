Чехия будет требовать от России миллиард крон компенсации из-за взрывов в Врбетице

Ранее
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать “хотя бы по одному” российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.
Конфликт между Чехией и Россией
17 апреля власти Чехии заявила, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где погибли два человека, и выслала 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест и также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
На фоне этого дипломатического скандала чешский власти обратились с просьбами к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность.
Так, 22 и 23 апреля о поддержке Чехии заявили Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия и Эстония по одному, Литва — двух.
28 апреля МИД РФ сообщил о высылке в качестве мер трех сотрудников посольства Словакии, двух дипломатов Литвы и по одному представителю посольства Латвии и Эстонии.