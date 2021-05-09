Чехия будет требовать от России миллиард крон компенсации из-за взрывов в Врбетице

КИЕВ. 9 мая. УНН. Власти Чехии требуют от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявила министр финансов республики Елена Шиллерова в эфире Чешского телевидения, передает УНН .

Цитата “Самый верный путь, который, пожалуй, является путем международной компенсации, в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем по пути, например, компенсации вреда, связанного с уголовным судопроизводством, это будет очень долго”, — сказала она. Детали В материале говорится, что сумма претензий, вероятно, не окончательная, поскольку власть пострадавшего региона может выдвинуть свои требования, включая компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество, поскольку пострадавшие от боеприпасов районы все еще окончательно очищен. Что предшествовало Добавляется, что министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что власти подаст заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев. Ранее он уже заявлял, что Чехия может потребовать от России извинений или материальную компенсацию за разрушение от взрывов в Врбетице, однако конкретную сумму не называл. Ранее Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать “хотя бы по одному” российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Конфликт между Чехией и Россией 17 апреля власти Чехии заявила, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где погибли два человека, и выслала 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест и также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. На фоне этого дипломатического скандала чешский власти обратились с просьбами к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность. Так, 22 и 23 апреля о поддержке Чехии заявили Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия и Эстония по одному, Литва — двух. 28 апреля МИД РФ сообщил о высылке в качестве мер трех сотрудников посольства Словакии, двух дипломатов Литвы и по одному представителю посольства Латвии и Эстонии.