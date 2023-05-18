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Чехія поверне у власність держави майно, яке належало посольству рф - міністр

Чехія поверне у власність держави майно, яке належало посольству рф - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Чехія скасувала ряд постанов, які дозволяли посольству росії безкоштовно користуватися значною кількістю нерухомого майна у країні. Про це заявив міністр з європейських питань Мартін Дворжак у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Ми скасували рішення уряду, яке було схвалене під дулами російських танків після окупації нашої країни і донині давало можливість росії безкоштовно використовувати значні земельні ділянки на нашій території. Незаконно отримані прибутки з використання цих ділянок не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України", - наголосив міністр.

Деталі

Як повідомляє чеське видання iROZHLAS, йдеться про квартири поблизу посольства рф у Празі, а також будинків у Брно, Карлових Варах або рекреаційних закладів у Влканчицях та Єванах. Зазначається, що загалом скасування постанови стосується 59 земельних ділянок загальною площею 92 001 кв. метри.

Міністерство закордонних справ Чехії опублікувало повідомлення, у якому звернуло увагу на те, що такий крок, ймовірно, призведе до реакції росії щодо Чеського дому в москві, який хоч і належить Чехії, але розташований на земельній ділянці, що належить рф. У заяві також поставили під сумнів те, що країна-агресор користувалася чеськими земельними ділянками в дипломатичній роботі.

"Певний "безпековий" інститут для цього залишається об’єктом так званої "російської школи", використання якої в дипломатичних цілях також є щонайменше сумнівним, але з огляду на наявність міжурядової угоди та враховуючи те, що це об’єкт, який використовується в державних некомерційних цілях, не є предметом запропонованого врегулювання", – повідомили у відомстві.

Крім цього, зазначається, що росія повинна буде виконати відповідні податкові зобов'язання щодо пошкодженого майна. 

Нагадаємо

26 квітня Чехія внесла першу людину до національного списку санкцій, патріарха московського кирила, за підтримку вторгнення росії в Україну.

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