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Вірою не можна виправдовувати звірства: Чехія ввела санкції проти патріарха кирила

Вірою не можна виправдовувати звірства: Чехія ввела санкції проти патріарха кирила

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чехія внесла першу людину до національного списку санкцій, патріарха московського кирила, за підтримку вторгнення росії в Україну. Для патріарха це означає, наприклад, заборону на в'їзд до Чехії чи заморожування будь-якого майна в країні. Включення до національного санкційного списку стало можливим завдяки так званому Акту Магнітського, який набув чинності в січні, передає УНН.

Цитата

"Чеський список санкцій має перше ім'я. патріарх кирило входить до списку санкцій саме тому, що вірою не можна виправдовувати звірства, вчинені російськими солдатами в Україні", - йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Деталі

Чехія спирається на санкційні режими, що випливають із права ЄС, пріоритет надається санкційним заходам на рівні всього Європейського Союзу. Блок ЄС відмовився від санкцій проти кирила через несхвалення Угорщини. Саме тому чеська дипломатія запропонувала включити його до національного списку.

Управління фінансового аналізу (FAÚ) відповідає за реалізацію заходів, спрямованих на заморожування активів. Вони перевірять, чи має патріарх майно в Чехії, яке включено до санкційного списку, і при необхідності заморозять його.

Доповнення

патріарха кирила, главу російської православної церкви, було виключено з пакету санкцій ЄС проти росії після заперечень Угорщини.

Брюссель звинувачує патріарха кирила у підтримці вторгнення в Україну та виступі як пропагандиста режиму володимира путіна.

У проповіді, сказаній минулого року, кирило заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала і що ми не хочемо йти на війну.

Угорщина неодноразово заявляла, що виступає проти "чорного списку", називаючи це питанням свободи віросповідання.

Посли вирішили піти на поступку Угорщини, щоб дозволити просунутися вперед повному пакету санкцій. Санкції ЄС вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.

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