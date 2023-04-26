Верой нельзя оправдывать зверства: Чехия ввела санкции против патриарха кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Чехия внесла первого человека в национальный санкционный список, патриарха московского кирилла, за поддержку вторжения россии в Украину. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или замораживание любого имущества в стране. Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря так называемому Акту Магнитского, который вступил в силу в январе, передает УНН.
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"Чешский санкционный список имеет первое имя. патриарх кирилл входит в санкционный список именно потому, что верой нельзя оправдывать зверства, совершенные российскими солдатами в Украине", - говорится в сообщении министра иностранных дел Яна Липавского.
Детали
Чехия опирается на санкционные режимы, вытекающие из права ЕС, приоритет отдается санкционным мерам на уровне всего Европейского Союза. Блок ЕС отказался от санкций против кирилла из-за неодобрения Венгрии. Именно поэтому чешская дипломатия предложила включить его в национальный список.
Управление финансового анализа (FAÚ) отвечает за реализацию мер, направленных на замораживание активов. Они проверят, имеет ли патриарх имущество в Чехии, которое включено в санкционный список, и при необходимости заморозят его.
Дополнение
патриарха кирилла, главу русской православной церкви, исключили из пакета санкций ЕС против россии после возражений Венгрии.
Брюссель обвиняет патриарха кирилла в поддержке вторжения в Украину и выступлении в качестве пропагандиста режима владимира путина.
В проповеди, сказанной в прошлом году, кирилл заявил, что россия никогда ни на кого не нападала и что мы не хотим идти на войну.
Венгрия неоднократно заявляла, что выступает против "черного списка", называя это вопросом свободы вероисповедания.
Послы решили пойти на уступку Венгрии, чтобы позволить продвинуться вперед полному пакету санкций. Санкции ЕС требуют единогласия всех 27 государств-членов.