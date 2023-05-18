Чехия вернет в собственность государства имущество, принадлежавшее посольству рф - министр

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"Мы отменили решение правительства, которое было одобрено под дулами российских танков после оккупации нашей страны и до сих пор давало возможность россии бесплатно использовать значительные земельные участки на нашей территории. Незаконно полученные доходы по использованию этих участков не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины", - подчеркнул министр.

Детали

Как сообщает чешское издание iROZHLAS, речь идет о квартирах вблизи посольства россии в Праге, а также домов в Брно, Карловых Варах или рекреационных заведений во Влканчицах и Еванах. Отмечается, что в целом отмена постановления касается 59 земельных участков общей площадью 92 001 кв. метры.

Министерство иностранных дел Чехии опубликовало сообщение, в котором обратило внимание на то, что такой шаг, вероятно, приведет к реакции россии относительно Чешского дома в москве, который хоть и принадлежит Чехии, но расположен на земельном участке, принадлежащем рф. В заявлении также подвергли сомнению то, что страна-агрессор пользовалась чешскими земельными участками в дипломатической работе.

"Определенный институт "безопасности" для этого остается объектом так называемой "русской школы", использование которой в дипломатических целях также является по меньшей мере сомнительным, но учитывая наличие межправительственного соглашения и учитывая то, что это объект, используемый в государственных некоммерческих целях, не являющихся предметом предложенного урегулирования", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что россия должна будет выполнить соответствующие налоговые обязательства по поврежденного имущества.

Напомним

26 апреля Чехия внесла первого человека в национальный список санкций, патриарха московского кирилла, за поддержку вторжения россии в Украину.