Чехія почала отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Південна гілка нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, знову почала працювати на повну потужність після восьмиденного призупинення через санкції, заявив чеський оператор нафтопроводу, компанія Mero. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-Бі-Сі.
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"Постачання російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба" на чеську територію було відновлено о 20:00 за центральноєвропейським часом", - заявили представники Чехії.
"Постачання нафтою чеських нафтопереробних підприємств здійснюється безперебійно за планом", - наголосила компанія.
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Постачання південною гілкою "Дружби" було припинено 4 серпня, оскільки Росії не вдалося сплатити відповідний збір через західні санкції.
У середу словацька компанія Slovnaft заявила, що угорський концерн MOL запропонував сплатити збори на транзит російської нафти через територію України і того ж дня було оголошено, що російська нафта доходить до Словаччини. Транспортування до Угорщини відновилося в ніч проти четверга.