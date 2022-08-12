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Банк у ЄС погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Європейський банк погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну, повідомили словацька нафтопереробна компанія Slovnaft та інше джерело, знайоме з цим питанням, усунувши причину припинення постачання нафти до Центральної Європи минулого тижня, повідомляє Reuters, пише УНН.

Банк у ЄС погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну - Reuters

Деталі

Платіж, якщо його підтвердять всі сторони, стане кроком до відновлення поставок нафти до Чехії після тижневого простою, а також створить умови для майбутніх платежів за транзит до регіону.

"За нашою інформацією, банк переглянув спочатку заблокований платіж між транзитними компаніями за транзит і зрештою прийняв його", - сказав представник Slovnaft Антон Молнар.

"Це підтверджує, що структура, створена таким чином, функціональна і може бути довгостроковим рішенням", - сказав він.

Інше джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що платіж було розблоковано нідерландським банком ING, і потоки до Чехії мають відновитися до суботи.

ING відмовився від коментарів. «Укртранснафта» та «Транснефть» не одразу відповіли на запити про коментарі. Чеський нафтопереробний завод ORLEN Unipetrol, підрозділ польського PKN Orlen, відмовився від коментарів. Чеська нафтотранспортна компанія MERO, яка управляє чеською ділянкою нафтопроводу «Дружба», заявила, що не має інформації про статус платежу.

У четвер голова MERO Ярослав Пантучек заявив, що очікує відновлення потоків до Чеської Республіки в п'ятницю або суботу після того, як проблему з платежами буде вирішено, при цьому він припустив, що PKN може зробити платіж, аналогічний MOL, що PKN відмовилася підтвердити.

Доповнення

9 серпня російська трубопровідна монополія «Транснефть» заявила, що постачання трубопроводом «Дружба» до Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини було припинено з 4 серпня, оскільки західні санкції перешкоджають сплаті транзитних зборів москви Україні.

Поставки до Угорщини та Словаччини було відновлено 10 серпня після того, як угорський нафтопереробний завод MOL та його словацький підрозділ Slovnaft знайшли обхідний шлях, самостійно заплативши збір українській транзитній компанії «Укртранснафта», але постачання до Чехії не відновилося.

Країни Центральної Європи частково залежать від російської нафти і значною мірою залежать від російського газу, і вони домоглися виключення із заборони ЄС на імпорт російської нафти, доки вони не пристосують свої маршрути доставки і нафтопереробні заводи для іншої нафти.

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