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Банк в ЕС согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину - Reuters

Киев • УНН

 • 134357 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, сообщили словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft и другой источник, знакомый с этим вопросом, устранив причину прекращения поставок нефти в Центральную Европу на прошлой неделе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Банк в ЕС согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину - Reuters

Детали

Платеж, если его подтвердят все стороны, станет шагом к возобновлению поставок нефти в Чехию после недельного простоя, а также создаст условия для будущих платежей за транзит в регион.

"По нашей информации, банк пересмотрел сначала заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и наконец принял его", - сказал представитель Slovnaft Антон Молнар.

"Это подтверждает, что структура, созданная таким образом, функциональна и может быть долгосрочным решением", – сказал он.

Другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что платеж был разблокирован нидерландским банком ING, и поставки в Чехию должны восстановиться до субботы.

ING отказался от комментариев. «Укртранснафта» и «Транснефть» не сразу ответили на запросы о комментариях. Чешский нефтеперерабатывающий завод ORLEN Unipetrol, подразделение польского PKN Orlen, отказался от комментариев. Чешская нефтетранспортная компания MERO, управляющая чешским участком нефтепровода «Дружба», заявила, что не располагает информацией о статусе платежа.

В четверг глава MERO Ярослав Пантучек заявил, что ожидает возобновление поставок в Чешскую Республику в пятницу или субботу после того, как проблема с платежами будет решена, при этом он предположил, что PKN может произвести платеж, аналогичный MOL, что PKN отказалась подтвердить.

Дополнение

9 августа российская трубопроводная монополия «Транснефть» заявила, что снабжение трубопроводом «Дружба» в Чешскую Республику, Венгрию и Словакию было прекращено с 4 августа, поскольку западные санкции препятствуют уплате транзитного сбора москвы Украине.

Поставки в Венгрию и Словакию были возобновлены 10 августа после того, как венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL и его словацкое подразделение Slovnaft нашли обходной путь, самостоятельно заплатив сбор украинской транзитной компании «Укртранснефть», но поставки в Чехию не возобновились.

Страны Центральной Европы частично зависят от российской нефти и в значительной степени зависят от российского газа, и они добились исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти до тех пор, пока они не приспособят свои маршруты доставки и нефтеперерабатывающие заводы для другой нефти.

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