Чехия начала получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба"

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"Снабжение российской нефти южной ветвью нефтепровода "Дружба" на чешскую территорию было возобновлено в 20:00 по центральноевропейскому времени", - заявили представители Чехии.

"Снабжение нефтью чешских нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется бесперебойно по плану", - подчеркнула компания.

Детали

Снабжение южной веткой "Дружбы" было прекращено 4 августа, поскольку России не удалось уплатить соответствующий сбор из-за западных санкций.

В среду словацкая компания Slovnaft заявила, что венгерский концерн MOL предложил уплатить сборы на транзит российской нефти через территорию Украины и в тот же день было объявлено, что российская нефть доходит до Словакии. Транспортировка в Венгрию возобновилась в ночь на четверг.