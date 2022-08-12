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Чехия начала получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба"

Киев • УНН

 • 121033 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Проходящая по территории Украины Южная ветвь нефтепровода "Дружба" вновь начала работать на полную мощность после восьмидневной приостановки из-за санкций, заявил чешский оператор нефтепровода, компания Mero. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-Би-Си.

Чехия начала получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба"

Цитата

"Снабжение российской нефти южной ветвью нефтепровода "Дружба" на чешскую территорию было возобновлено в 20:00 по центральноевропейскому времени", - заявили представители Чехии.

"Снабжение нефтью чешских нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется бесперебойно по плану", - подчеркнула компания.

Детали

Снабжение южной веткой "Дружбы" было прекращено 4 августа, поскольку России не удалось уплатить соответствующий сбор из-за западных санкций.

В среду словацкая компания Slovnaft заявила, что венгерский концерн MOL предложил уплатить сборы на транзит российской нефти через территорию Украины и в тот же день было объявлено, что российская нефть доходит до Словакии. Транспортировка в Венгрию возобновилась в ночь на четверг.

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