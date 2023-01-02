“Чекаємо від ЄС енергоощадні лампи, генератори та модульні будинки”: Зеленський про деталі розмови з Урсулою фон дер Ляєн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив за підсумками розмови з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, що Україна чекає першого траншу макрофінансової допомоги в січні, а також першу партію енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки. Про це УНН пише з посиланям на соцмережі Голови Держави.
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“Радий почати рік із розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки”, – повідомив Зеленський.
Він додав, що сторони також скоординували кроки щодо Саміту Україна – ЄС.
Доповнення
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про першу у новому році телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої наголосила на підтримці, а також пообіцяла почати виплати допомоги Україні обсягом 18 млрд євро, як і візит в Україну.