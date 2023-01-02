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"Ожидаем от ЕС энергосберегающие лампы, генераторы и модульные дома": Зеленский о деталях разговора с Урсулой фон дер Ляен

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил по итогам разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, что Украина ожидает первый транш макрофинансовой помощи в январе, а также первую партию энергосберегающих ламп, школьные автобусы, генераторы и модульные дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на соцсети Председателя Государства.

Цитата

“Рад начать год с разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов”, – сообщил Зеленский.

Он добавил, что стороны также скоординировали шаги по саммиту Украины – ЕС.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о первом в новом году телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого отметила поддержку, а также пообещала начать выплаты помощи Украине объемом 18 млрд евро, как и визит в Украину.

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