"Ожидаем от ЕС энергосберегающие лампы, генераторы и модульные дома": Зеленский о деталях разговора с Урсулой фон дер Ляен

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“Рад начать год с разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов”, – сообщил Зеленский.

Он добавил, что стороны также скоординировали шаги по саммиту Украины – ЕС.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о первом в новом году телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого отметила поддержку, а также пообещала начать выплаты помощи Украине объемом 18 млрд евро, как и визит в Украину.