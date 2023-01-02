Перша телефонна розмова у новому році: голова Єврокомісії пообіцяла Зеленському почати виплати 18 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про першу у новому році телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої наголосила на підтримці, а також пообіцяла почати виплати допомоги Україні обсягом 18 млрд євро, як і візит в Україну, пише УНН.
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"Під час першої телефонної розмови з Президентом Зеленським у новому році я передала українському народу свою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", - написала фон дер Ляєн у Twitter.
"Ми підтримаємо вас цієї зими генераторами, лампочками, укриттями, шкільними автобусами. І ми продовжуємо нашу потужну фінансову допомогу. Невдовзі ми почнемо виплачувати наш пакет підтримки обсягом 18 мільярдів євро щомісячними траншами", - вказала голова Єврокомісії.
І додала, що "з нетерпінням" чекає зустрічі з Президентом України знову в Україні "найближчим часом".
In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.
The EU stands by you, for as long as it takes.
We support your heroic struggle.
A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg
Доповнення
З початку війни Зеленський провів понад 350 розмов з керівниками інших держав.