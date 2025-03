Перша телефонна розмова у новому році: голова Єврокомісії пообіцяла Зеленському почати виплати 18 млрд євро

Цитата

"Під час першої телефонної розмови з Президентом Зеленським у новому році я передала українському народу свою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми підтримаємо вас цієї зими генераторами, лампочками, укриттями, шкільними автобусами. І ми продовжуємо нашу потужну фінансову допомогу. Невдовзі ми почнемо виплачувати наш пакет підтримки обсягом 18 мільярдів євро щомісячними траншами", - вказала голова Єврокомісії.

І додала, що "з нетерпінням" чекає зустрічі з Президентом України знову в Україні "найближчим часом".

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.



The EU stands by you, for as long as it takes.



We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023

Доповнення

З початку війни Зеленський провів понад 350 розмов з керівниками інших держав.