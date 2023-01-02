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Первый телефонный разговор в новом году: глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому начать выплаты 18 млрд евро

Киев • УНН

 • 629788 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о первом в новом году телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого отметила поддержку, а также пообещала начать выплаты помощи Украине в размере 18 млрд евро, как и визит в Украину, пишет УНН.

Цитата

"Во время первого телефонного разговора с Президентом Зеленским в новом году я передала украинскому народу свою искреннюю поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, укрытиями, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами", - указала глава Еврокомиссии.

И добавила, что "с нетерпением" ждет встречи с Президентом Украины снова в Украине "в ближайшее время".

В первых числах нового года с предпринимателем @ZelenskyyUa, я заключил нами всеобщую поддержку и большие встречи для 2023 к украинским людям.

The EU stands by you, как долго, как это.

We support your heroic struggle.
A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023

Дополнение

С начала войны Зеленский провел более 350 разговоров с руководителями других государств.

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