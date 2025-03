Первый телефонный разговор в новом году: глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому начать выплаты 18 млрд евро

Цитата

"Во время первого телефонного разговора с Президентом Зеленским в новом году я передала украинскому народу свою искреннюю поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, укрытиями, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами", - указала глава Еврокомиссии.

И добавила, что "с нетерпением" ждет встречи с Президентом Украины снова в Украине "в ближайшее время".

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023

Дополнение

С начала войны Зеленский провел более 350 разговоров с руководителями других государств.