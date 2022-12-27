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Частка втрат від кредитного портфеля може підвищитися до 30% - НБУ

Частка втрат від кредитного портфеля може підвищитися до 30% - НБУ

Київ • УНН

 • 373200 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Через можливі перебої в електропостачанні втрати чистого кредитного портфеля можуть зрости до 30%, наразі 20% вже визнали непрацюючим. Про це йдеться у звіті Нацбанку України про фінансову стабільність, пише УНН.

Цитата

"Близько 20% кредитного портфеля вже визнано непрацюючим або ж він перебуває в зоні ризику. Проте за умови тривалого збереження поточних проблем в енергетиці частка втрат портфеля може сягнути 30% через погіршення показників діяльності навіть тих підприємств, які до сьогодні вчасно обслуговують кредити", - зазначили в НБУ.

Деталі

Зазначається, що зниження економічної активності внаслідок блекаутів вплине на операційні грошові потоки бізнесу та доходи населення, а отже, ускладнить обслуговування банківських кредитів. Проте навіть за вищого рівня відрахувань до резервів більшість банків зможуть зберегти позитивний фінансовий результат або повернутися до нього впродовж кількох наступних кварталів, йдеться у звіті НБУ.

У держустанові підкреслили, що війна очікувано продовжує негативно впливати на прибутковість банків насамперед через реалізацію кредитного ризику. Разом з тим сектор продовжує генерувати високі операційні прибутки. Відтак, кількість операційно збиткових установ скоротилася майже до рівня 2021 року після суттєвого зростання на початку агресії. 

Крім цього, у Нацбанку зауважили, що попри значні кредитні втрати, банківський сектор загалом залишався прибутковим, а його рентабельність капіталу за одинадцять місяців становила понад 9%. Більшість банків зберігають та поповнили запас капіталу понад мінімальні вимоги. Проте, ймовірно, цей надлишковий буфер зникатиме, поглинаючи кредитні збитки.

Регулятор також повідомив, що довіра до банків  у українців зберігається, а банківська система залишалася високоліквідною від початку повномасштабної війни. За окремими показниками ліквідність сягнула рекордних рівнів, відзначили експерти.

"Водночас приплив нових коштів до сектору нерівномірний: основні обсяги осідають на поточних рахунках у державних банках. Протягом другого півріччя скорочувалася частка депозитів у гривневих рахунках населення, тож строкова структура фондування погіршується", - повідомив НБУ.

Нагадаємо

У звіті Нацбанк України також повідомив, що інфляція в Україні цього року не перевищить 30%. Одним з основних факторів, які впливають на збільшення цін, є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

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