Інфляція в Україні за підсумками року не перевищить 30% - НБУ

Цитата

"За підсумками 2022 року, інфляція в Україні не перевищить 30%. Основними рушіями зростання цін залишаються фактори пропозиції: руйнування виробничих потужностей, порушення логістики, зростання виробничих витрат, обмежена пропозиція окремих товарів. Свій внесок в інфляцію мали липневе коригування курсу гривні до долара США та високі темпи зростання світових цін", - йдеться у звіті.

Деталі

Зазначається, що ціновий тиск стримували підвищення облікової ставки до 25% річних у червні цього року, пригнічений попит, а також фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці фактори, зазначають у НБУ, сповільнюватимуть інфляцію у 2023 році.

"Однак руйнування енергетичної інфраструктури посилюватиме тиск на ціни. Жовтневий прогноз НБУ передбачає утримання високої облікової ставки тривалий час, спонукаючи банки надалі підвищувати та утримувати на вищому рівні ставки за депозитами. Це послабить тиск на валютний ринок та поліпшить структуру фондування банків", - зазначили експерти.

Нацбанк також повідомив, що тиск на валютному ринку послабився завдяки коригуванню валютних обмежень та запуску "зернового коридору", відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися. Зазначається, що держустанова продовжить компенсувати дефіцит валюти на ринку та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу.

Нагадаємо

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин повідомив, які продукти найбільше подорожчали за час війни найбільше. У топі - яйця та фрукти.