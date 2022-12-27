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Доля потерь от кредитного портфеля может повысится до 30% - НБУ

Доля потерь от кредитного портфеля может повысится до 30% - НБУ

Киев • УНН

 • 373198 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Из-за возможных перебоев в электроснабжении потери чистого кредитного портфеля могут возрасти до 30%, сейчас 20% уже сочли неработающим. Об этом говорится в отчете Нацбанка Украины о финансовой стабильности, пишет УНН.

Цитата

"Около 20% кредитного портфеля уже признано неработающим или же он находится в зоне риска. Однако при длительном сохранении текущих проблем в энергетике доля потерь портфеля может достичь 30% из-за ухудшения показателей деятельности даже тех предприятий, которые до сих пор вовремя обслуживают кредиты ", – отметили в НБУ.

Детали

Отмечается, что снижение экономической активности в результате блекаутов повлияет на операционные денежные потоки бизнеса и доходы населения, а значит, усложнит обслуживание банковских кредитов. Однако даже при более высоком уровне отчислений в резервы большинство банков смогут сохранить положительный финансовый результат или вернуться к нему в течение нескольких следующих кварталов, говорится в отчете НБУ.

В госучреждении подчеркнули, что война ожидаемо продолжает негативно влиять на прибыльность банков прежде всего из-за реализации кредитного риска. Вместе с тем сектор продолжает генерировать высокие операционные доходы. Количество операционно убыточных учреждений сократилось почти до уровня 2021 года после существенного роста в начале агрессии. 

Кроме этого, в Нацбанке отметили, что, несмотря на значительные кредитные потери, банковский сектор в целом оставался прибыльным, а его рентабельность капитала за одиннадцать месяцев составила более 9%. Большинство банков сохраняют и пополнили запас капитала сверх минимальных требований. Однако, вероятно, этот избыточный буфер будет исчезать, поглощая кредитный ущерб.

Регулятор также сообщил, что доверие к банкам  у украинцев сохраняется, а банковская система оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны. По отдельным показателям ликвидность достигла рекордных уровней, отметили эксперты.

"В то же время приток новых средств в сектор неравномерен: основные объемы оседают на текущих счетах в государственных банках. В течение второго полугодия сокращалась доля депозитов в гривневых счетах населения, поэтому срочная структура фондирования ухудшается", - сообщил НБУ.

Напомним

В отчете Нацбанк Украины также сообщил, что инфляция в Украине в этом году не превысит 30%. Одним из основных факторов, влияющих на увеличение цен, является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

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