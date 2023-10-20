"Час діяти, Україно!": на Волині запрацювала гончарна студія для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Колках, що на Волині, за підтримки благодійного фонду «МХП-Громаді» та «МХП-Баффало» відкрили студію гончарства «Гончарята», передає УНН.
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Проєкт був втілений на базі Колківського ліцею завдяки грантовому конкурсу «Час діяти, Україно!», який щорічно проводить благодійний фонд «МХП-Громаді».
Мета проєкту - збереження традицій та передача їх підростаючому поколінню.
У Колківській громаді - це перша і єдина гончарна студія. Тут планують організувати гурток для дітей та майстер-класи для всіх охочих. Відвідувати заняття можуть не тільки учні ліцею, а й діти із сусідніх сіл.
«Коли ми подавали проєкт на конкурс, то не вірили, що ми зможемо перемогти та відкрити у нас таку студію. Це справді чудова можливість для наших діток, для їхнього творчого розвитку», – ділиться емоціями керівниця студії «Гончарята» Людмила Острозька.
У гончарні є всі необхідні матеріали для роботи: глина, різноманітні стеки для ліплення, гончарний круг та піч для випікання.
Додамо
Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цього року - 837.
“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, - додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.
Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Довідка
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.