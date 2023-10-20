"Время действовать, Украина!": на Волыни заработала гончарная студия для детей

Детали

Проект был воплощен на базе Колковского лицея благодаря грантовому конкурсу «Время действовать, Украина!», который ежегодно проводит благотворительный фонд «МХП-Громаде».

Цель проекта - сохранение традиций и передача их подрастающему поколению.

В Колковской громаде - это первая и единственная гончарная студия. Здесь планируют организовать кружок для детей и мастер-классы для всех желающих. Посещать занятия могут не только ученики лицея, но и дети из соседних сел.

«Когда мы подавали проект на конкурс, то не верили, что мы сможем победить и открыть у нас такую студию. Это действительно прекрасная возможность для наших детей, для их творческого развития», – делится эмоциями руководитель студии «Гончарята» Людмила Острожская.

В гончарне есть все необходимые материалы для работы: глина, различные стеки для лепки, гончарный круг и печь для выпекания.

Добавим

Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.