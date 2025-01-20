Час діяти, Нестримні: на Івано-Франківщині відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю, передає УНН.

Деталі

Адаптивний спортзал має назву "Спорт для всіх". Проєкт зі створення спортзалу реалізував Інститут розвитку Коломийської громади спільно з Управлінням спорту міськради. Сертифікованим тренером адаптивного спортзалу є ветеран Юрій Фурик.

Юрій пішов на війну добровольцем 27 лютого 2022 року.

Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. У боях за Соледар отримав серйозне поранення, втратив ногу.

"Після втрати кінцівки був важкий стан. Але саме заняття спортом допомогли мені відновитися фізично та ментально. Тепер з радістю буду допомагати відновлятися іншим ветеранам", – каже Юрій.

Адаптивний спортзал працює на базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Цей спортзал став одним з 15 переможців конкурсу "Час діяти, Нестримні", який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від Благодійного фонду "МХП-Громаді" у межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах соціального проєкту Президента України "Активні парки - локації здорової України".

"Герої, які повертаються з фронту, потребують нашої уваги, підтримки. У компанії МХП вже півтора року діє масштабна програма індивідуального супроводу військових та ветеранів "МХП Поруч". Заняття адаптивним спортом прискорюють шлях реабілітації та реінтеграції поранених військовослужбовців. Тому у фокусі нашої уваги - у тому числі створення і розвиток спеціалізованих спортивних клубів, ветеранських просторів, реабілітаційних центрів. Впевнений, що цей спортзал в Коломиї буде приносити велику користь ветеранам нашого району, а також усім, хто проходить тут лікування та реабілітацію", – зауважує Іван Бота, директор філії "Перспектив" Західного Хабу МХП.

На території громади розташований обласний військовий госпіталь, де лікуються і проходять реабілітацію військові зі всієї України. Тож поява такого спортзалу саме в Коломиї було нагальною потребою.

Єгор Алєксєєнко, начальник івентвідділу ДУ "Спорт для всіх" зазначив: "Створення адаптивних клубів - це можливість для кожного ветерана відновити рухову активність, знайти підтримку, відчути власну силу та реалізувати свій потенціал. Ми завжди готові врахувати потреби ветеранів під час планування та реалізації цього проєкту. Думка ветеранів є нашим пріоритетом".

Зал облаштований усім необхідним для якісних реабілітаційних тренувань: бігова доріжка, тренажери, комплекти штанг та гантелей з лавками і стійками для різноманітних жимів, шведська стінка, тенісний стіл. Групові заняття в залі відбуваються щосереди та щоп’ятниці о 9:30. Також є можливість проведення самостійних тренувань для людей з інвалідністю.

"Відкриття такого спортивного залу в Коломиї – це нова можливість для людей з інвалідністю, передусім ветеранів, підтримувати здоров'я та розвивати тіло. Тому робота цього закладу є важливою для нашої громади. Реалізація проєкту спільними силами міської ради, партнерів, підприємців та держави вкотре доводить що координація сил дозволяє зробити більше для наших жителів", – каже Богдан Станіславський, міський голова Коломиї.

Зараз в Україні працює вже понад 80 адаптивних клубів, де проводяться заняття з загальної фізичної підготовки, джиу-джитсу, плавання, скандинавської ходьби, регбі та стрільби з лука. Усі напрями адаптовані для людей з інвалідністю.

"Спорт сприяє відновленню впевненості в собі, поліпшенню фізичного стану та зниженню рівня стресу. Окрім того, адаптивний спорт допомагає створювати відчуття спільності, інтегруючи людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Для ветеранів це стає способом знайти нові цілі. Також такі ініціативи сприяють руйнуванню стереотипів і формуванню більш інклюзивного суспільства, яке цінує можливості кожної людини", – каже Володимир Панченко, керівник відділу з впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Адаптивний спорт - це не просто фізична активність, а комплексний підхід до реабілітації та реінтеграції ветеранів та людей з інвалідністю. Спорт сприяє відновленню рухових функцій, підвищує витривалість, покращує загальний стан здоров'я. І що важливо - перевагою адаптивного спорту є можливість поступового повернення до активного соціального життя. Тренування в команді, участь у змаганнях, досягнення особистих рекордів дають людям змогу відчути підтримку та спільність з іншими, що позитивно впливає на їхню соціальну адаптацію.

Додатково

"Час діяти, Нестримні" - це конкурс грантів для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення у своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні".

Проєкт реалізовується на території 13 областей України, а саме: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та місті Київ.

Партнери проєкту: Благодійний фонд "МХП-Громаді" у межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державна установа "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України, Міністерство молоді та спорту України.

Проєкт спрямований на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, адаптованих для осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади.