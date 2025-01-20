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"Час діяти, Нестримні": в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью

"Час діяти, Нестримні": в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 1821 просмотра

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В Коломые в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью.

В Коломые, что в Ивано-Франковской области, открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью, передает УНН.

Детали

Адаптивный спортзал называется "Спорт для всех". Проект по созданию спортзала реализовал Институт развития Коломыйской громады совместно с Управлением спорта горсовета. Сертифицированным тренером адаптивного спортзала является ветеран Юрий Фурик.

Юрий ушел на войну добровольцем 27 февраля 2022 года.

Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. В боях за Соледар получил серьезное ранение, потерял ногу.

"После потери конечности было тяжелое состояние. Но именно занятия спортом помогли мне восстановиться физически и ментально. Теперь с радостью буду помогать восстанавливаться другим ветеранам", - говорит Юрий.

Адаптивный спортзал работает на базе Комплексной детско-юношеской спортивной школы. Этот спортзал стал одним из 15 победителей конкурса "Час діяти, Нестримні!", который на условиях софинансирования получил грантовую поддержку от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках социального проекта Президента Украины "Активные парки - локации здоровой Украины".

"Герои, которые возвращаются с фронта, нуждаются в нашем внимании, поддержке. В компании МХП уже полтора года действует масштабная программа индивидуального сопровождения военных и ветеранов "МХП Поруч". Занятия адаптивным спортом ускоряют путь реабилитации и реинтеграции раненых военнослужащих. Поэтому в фокусе нашего внимания - в том числе создание и развитие специализированных спортивных клубов, ветеранских пространств, реабилитационных центров. Уверен, что этот спортзал в Коломые будет приносить большую пользу ветеранам нашего района, а также всем, кто проходит здесь лечение и реабилитацию", - отмечает Иван Бота, директор филиала "Перспектив" Западного Хаба МХП.

На территории громады расположен областной военный госпиталь, где лечатся и проходят реабилитацию военные со всей Украины. Поэтому появление такого спортзала именно в Коломые было насущной необходимостью.

Егор Алексеенко, начальник ивентотдела ГУ "Спорт для всех" отметил: "Создание адаптивных клубов - это возможность для каждого ветерана восстановить двигательную активность, найти поддержку, почувствовать собственную силу и реализовать свой потенциал. Мы всегда готовы учесть потребности ветеранов при планировании и реализации этого проекта. Мнение ветеранов является нашим приоритетом".

Зал оборудован всем необходимым для качественных реабилитационных тренировок: беговая дорожка, тренажеры, комплекты штанг и гантелей со скамейками и стойками для различных жимов, шведская стенка, теннисный стол. Групповые занятия в зале проходят по средам и пятницам в 9:30. Также есть возможность проведения самостоятельных тренировок для людей с инвалидностью.

"Открытие такого спортивного зала в Коломые - это новая возможность для людей с инвалидностью, прежде всего ветеранов, поддерживать здоровье и развивать тело. Поэтому работа этого заведения является важной для нашей громады. Реализация проекта совместными силами городского совета, партнеров, предпринимателей и государства в очередной раз доказывает, что координация сил позволяет сделать больше для наших жителей", - говорит Богдан Станиславский, городской голова Коломыи.

Сейчас в Украине работает уже более 80 адаптивных клубов, где проводятся занятия по общей физической подготовке, джиу-джитсу, плаванию, скандинавской ходьбе, регби и стрельбе из лука. Все направления адаптированы для людей с инвалидностью.

"Спорт способствует восстановлению уверенности в себе, улучшению физического состояния и снижению уровня стресса. Кроме того, адаптивный спорт помогает создавать ощущение общности, интегрируя людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Для ветеранов это становится способом найти новые цели. Также такие инициативы способствуют разрушению стереотипов и формированию более инклюзивного общества, которое ценит возможности каждого человека", - говорит Владимир Панченко, руководитель отдела по внедрению национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Адаптивный спорт - это не просто физическая активность, а комплексный подход к реабилитации и реинтеграции ветеранов и людей с инвалидностью. Спорт способствует восстановлению двигательных функций, повышает выносливость, улучшает общее состояние здоровья. И что важно - преимуществом адаптивного спорта является возможность постепенного возвращения к активной социальной жизни. Тренировки в команде, участие в соревнованиях, достижение личных рекордов дают людям возможность почувствовать поддержку и общность с другими, что положительно влияет на их социальную адаптацию.

Дополнительно

"Час діяти, Нестримні!" - это конкурс грантов для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Нестримні".

Проект реализуется на территории 13 областей Украины, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Киев.

Партнеры проекта: Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в рамках проекта "Активные парки" программы Президента Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.

Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптированных для лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью вследствие войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общества.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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