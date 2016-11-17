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Бювети в Києві перевели у зимовий режим роботи

Бювети в Києві перевели у зимовий режим роботи

Київ • УНН

 • 9563 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бюветні комплекси у столиці перевели у зимовий режим роботи. Про це повідомляє прес-служба “Київводфонду”, передає УНН.

“При зниженні температури вода в колонках замерзає, тому в зимовий період для безперебійної роботи бюветних комплексів бригада СВКП “Київводфонд” спільно з ПАТ “АК „Київводоканал“ відігрівають замерзлі колонки, а всі інші переводять в „зимовий режим“, що досягається включенням постійної струйки води в колонках бюветних комплексів”, — йдеться у повідомленні.

У “Київводфонді” зазначили, що не слід хвилюватися, якщо вода постійно тече з колонки невеликою струйкою — це означає, що ця колонка переведена у “зимовий режим”.

“Але бувають такі випадки, коли на водорозбірних колонках ламається пружина або ручка, тоді вода тече з сильним напором, в такому разі звертайтеся за тел. 228-91-83”, — сказано у повідомленні.

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