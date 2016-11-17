Бювети в Києві перевели у зимовий режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бюветні комплекси у столиці перевели у зимовий режим роботи. Про це повідомляє прес-служба “Київводфонду”, передає УНН.
“При зниженні температури вода в колонках замерзає, тому в зимовий період для безперебійної роботи бюветних комплексів бригада СВКП “Київводфонд” спільно з ПАТ “АК „Київводоканал“ відігрівають замерзлі колонки, а всі інші переводять в „зимовий режим“, що досягається включенням постійної струйки води в колонках бюветних комплексів”, — йдеться у повідомленні.
У “Київводфонді” зазначили, що не слід хвилюватися, якщо вода постійно тече з колонки невеликою струйкою — це означає, що ця колонка переведена у “зимовий режим”.
“Але бувають такі випадки, коли на водорозбірних колонках ламається пружина або ручка, тоді вода тече з сильним напором, в такому разі звертайтеся за тел.