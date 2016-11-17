Бюветы в Киеве перевели в зимний режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Бюветные комплексы в столице перевели в зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводфонд", передает УНН.
"При снижении температуры вода в колонках замерзает, поэтому в зимний период для бесперебойной работы бюветных комплексов бригада СВКП "Киевводфонд" совместно с ОАО "АК "Киевводоканал" отогревают замерзшие колонки, а все остальные переводят в "зимний режим", что достигается включением постоянной струйки воды в колонках бюветных комплексов", - говорится в сообщении.
В "Киевводфонд" отметили, что не следует волноваться, если вода постоянно течет из колонки небольшой струйкой - это значит, что эта колонка переведена в "зимний режим".
"Но бывают такие случаи, когда на водоразборных колонках ломается пружина или ручка, тогда вода течет с сильным напором, в таком случае обращайтесь по тел.