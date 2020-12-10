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Б’юті-контрабанда: на кордоні в українця знайшли польської косметики на понад 800 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Громадянин України намагався через пункт пропуску "Нові Яриловичі" незаконно провести польську косметику вартістю понад 830 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Учора у пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на Чернігівщині, прикордонники спільно із митниками у вантажівці Scania в ніші для інструментів виявили 24 коробки контрабандних препаратів косметичного призначення польського виробництва", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 21-річний громадянин України, повертаючись із країн Євросоюзу, вирішив підзаробити б’юті-контрабандою, та приховати від правоохоронців косметику для догляду за тілом та ефірні масла.

"Представники митниці склали протокол про порушення митних правил. Загальна сума оцінки контрабанди становить понад 830 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Угорщиною завадили спробі незаконного перевезення через кордон 88 тис. пар медичних рукавиць.

Українські Національні Новини

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