Б’юті-контрабанда: на кордоні в українця знайшли польської косметики на понад 800 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Громадянин України намагався через пункт пропуску "Нові Яриловичі" незаконно провести польську косметику вартістю понад 830 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Учора у пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на Чернігівщині, прикордонники спільно із митниками у вантажівці Scania в ніші для інструментів виявили 24 коробки контрабандних препаратів косметичного призначення польського виробництва", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 21-річний громадянин України, повертаючись із країн Євросоюзу, вирішив підзаробити б’юті-контрабандою, та приховати від правоохоронців косметику для догляду за тілом та ефірні масла.
"Представники митниці склали протокол про порушення митних правил. Загальна сума оцінки контрабанди становить понад 830 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Угорщиною завадили спробі незаконного перевезення через кордон 88 тис. пар медичних рукавиць.