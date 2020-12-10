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Бьюти-контрабанда: на границе в украинца нашли польской косметики на более чем 800 тыс. гривен

Бьюти-контрабанда: на границе в украинца нашли польской косметики на более чем 800 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 14332 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Гражданин Украины пытался через пункт пропуска "Новые Яриловичи" незаконно провести польскую косметику стоимостью более 830 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Вчера в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговской области пограничники совместно с таможенниками в грузовике Scania в нише для инструментов обнаружили 24 коробки контрабандных препаратов косметического назначения польского производства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 21-летний гражданин Украины, возвращаясь из стран Евросоюза, решил подзаработать бьюти-контрабандой, и скрыть от правоохранителей косметику для ухода за телом и эфирные масла.

"Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Общая сумма оценки контрабанды составляет более 830 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники на границе с Венгрией помешали попытке незаконного перемещения через границу 88 тыс. пар медицинских перчаток.

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