Бьюти-контрабанда: на границе в украинца нашли польской косметики на более чем 800 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Гражданин Украины пытался через пункт пропуска "Новые Яриловичи" незаконно провести польскую косметику стоимостью более 830 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговской области пограничники совместно с таможенниками в грузовике Scania в нише для инструментов обнаружили 24 коробки контрабандных препаратов косметического назначения польского производства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 21-летний гражданин Украины, возвращаясь из стран Евросоюза, решил подзаработать бьюти-контрабандой, и скрыть от правоохранителей косметику для ухода за телом и эфирные масла.
"Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Общая сумма оценки контрабанды составляет более 830 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники на границе с Венгрией помешали попытке незаконного перемещения через границу 88 тыс. пар медицинских перчаток.