В Україну з Угорщини намагались ввезти близько 90 тис. пар медичних рукавиць

“Спробу незаконного ввезення в Україну медичних рукавиць викрили учора ввечері прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску “Лужанка”. Товар виявили у мікроавтобусі Mercedes, яким рухався смугою “зелений коридор” 29-річний громадянин України. Під час реалізації інформації, що надійшла від головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса. Під час перевірки оглядова група виявила незадекларований товар, а саме – 440 коробок, у яких знаходилося 88 тис. нітрилових медичних рукавичок”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у встановленому законодавством порядку виявлені товари в порушника вилучили.

Нагадаємо, прикордонники у цьому році попередили спробу контрабанди понад 200 тисяч медичних масок.