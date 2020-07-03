Прикордонники у цьому році попередили спробу контрабанди понад 200 тисяч медичних масок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У цьому році прикордонники під час незаконного переміщення через державний кордон виявили та передали відповідним органам понад 200 тисяч медичних масок. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 240, 3 тис. штук медичних масок (попередня сума оцінки 10,6 тис. грн)”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, з початку цього року прикордонники виявили близько 10 спроб незаконного переміщення через державний кордон медичних масок.
Як повідомлялося, в Україні на тлі COVID-19 з’явився новий вид контрабанди.