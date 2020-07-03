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Пограничники в этом году пресекли попытку контрабанды более 200 тыс. медицинских масок

Пограничники в этом году пресекли попытку контрабанды более 200 тыс. медицинских масок

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В этом году пограничники во время незаконного перемещения через государственную границу обнаружили и передали соответствующим органам более 200 тыс. медицинских масок. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 240,3 тыс. штук медицинских масок (предварительная сумма оценки 10,6 тыс. грн)", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, с начала этого года пограничники обнаружили около 10 попыток незаконного перемещения через государственную границу медицинских масок.

Как сообщалось, в Украине на фоне COVID-19 появился новый вид контрабанды.

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