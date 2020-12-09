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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75726 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 99903 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116226 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151278 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199316 просмотра

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3 марта, 04:20 • 195162 просмотра

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В Украину из Венгрии пытались ввезти около 90 тыс. пар медицинских перчаток

В Украину из Венгрии пытались ввезти около 90 тыс. пар медицинских перчаток

Киев  •  УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пограничники на границе с Венгрией помешали попытке незаконного перемещения через границу 88 тыс. пар медицинских перчаток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Попытка незаконного ввоза в Украину медицинских перчаток разоблачили вчера вечером пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужники". Товар обнаружили в микроавтобусе Mercedes, которым двигался полосой "зеленый коридор" 29-летний гражданин Украины. При реализации поступившей от главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда пограничники инициировали углубленный осмотр микроавтобуса. Во время проверки обзорная группа обнаружила незадекларированный товар, а именно - 440 коробок, в которых находилось 88 тыс. нитриловых медицинских перчаток", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в установленном законодательством порядке обнаруженные товары у нарушителя изъяли.

Напомним, пограничники в этом году пресекли попытку контрабанды более 200 тыс. медицинских масок.

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