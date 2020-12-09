В Украину из Венгрии пытались ввезти около 90 тыс. пар медицинских перчаток
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пограничники на границе с Венгрией помешали попытке незаконного перемещения через границу 88 тыс. пар медицинских перчаток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Попытка незаконного ввоза в Украину медицинских перчаток разоблачили вчера вечером пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужники". Товар обнаружили в микроавтобусе Mercedes, которым двигался полосой "зеленый коридор" 29-летний гражданин Украины. При реализации поступившей от главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда пограничники инициировали углубленный осмотр микроавтобуса. Во время проверки обзорная группа обнаружила незадекларированный товар, а именно - 440 коробок, в которых находилось 88 тыс. нитриловых медицинских перчаток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в установленном законодательством порядке обнаруженные товары у нарушителя изъяли.
Напомним, пограничники в этом году пресекли попытку контрабанды более 200 тыс. медицинских масок.