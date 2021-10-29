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Бюджет-2022 та податковий закон: порядок денний Верховної Ради на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Наступного пленарного тижня Верховна Рада планує завершити перше читання законопроекту про Державний бюджет на 2022 рік, а також податковий законопроект №5600. Про це у своєму Telegram каналі повідомив народний депутат від партії Голос Голос Ярослав Железняк, передає УНН.

Бюджет-2022 та податковий закон: порядок денний Верховної Ради на тиждень

Деталі

Так, народні депутати планують розпочати із завершення першого читання закону про Державний бюджет-2022. Зазначається, що у законопроекті очікують на розгляд ще 350 правок. Закінчити розгляд планують у вівторок – середу.

На порядку денному також "податковий" законопроект № 5600. Депутати розглянуть його за спецпроцедурою. Це означає, що кожна фракція зможе підняти лише до 5 неврахованих правок + по 1 від позафракційних депутатів. Також збираються піднімати редагування на підтвердження.

Цитата

"Ще з важливого: буде позачергове з "ковідних питань" (в даній ситуації точно краще пізно, ніж ніколи)", - інформує нардеп.

Крім цього, на цей тиждень збираються розглянути частину питань щодо законів: № 3205-2 "про фермерські кредити" у рамках співпраці зі Світовим банком, а також законопроекти: № 5688, 5689 з податковими та митними пільгами для проголосованих на початку вересня індустріальних парків.

Також народні депутати мають намір розглянути кадрові питання.

Додамо

20 жовтня Верховна Рада за основу у першому читанні підтримала проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Кабмін 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік та передав до Верховної Ради. Парламенту його презентували 21 вересня.

Також повідомлялося, що наступного тижня Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься не менше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти.

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