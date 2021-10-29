Бюджет-2022 и налоговый закон: повестка дня Верховной Рады на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На следующей пленарной неделе Верховная Рада планирует завершить первое чтение законопроекта про Государственный бюджет на 2022 год, а также “налоговый” законопроект №5600. Об этом в своем Telegram канале сообщил народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Так, народные депутаты планируют начать с завершения первого чтения закона про Государственный бюджет-2022. Отмечается, что в законопроекте ожидают рассмотрение еще 350 правок. Закончить рассмотрение планируют во вторник-среду.
На повестке также “налоговый” законопроект № 5600. Депутаты рассмотрят его по спец процедуре. Это означает, что каждая фракция сможет поднять только до 5 неучтенных правок + по 1 от внефракционных депутатов. Также собираются поднимать правки на подтверждение.
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"Ещё из важного: будет внеочередное по "ковидным вопросам"(в данной ситуации точно лучше поздно, чем никогда)“, — информирует нардеп.
Помимо этого, на эту неделю собираются рассмотреть часть вопросов по законам: № 3205-2 “про фермерские кредиты” в рамках сотрудничества с Мировым банком, а также законопроекты: № 5688, 5689 c налоговыми и таможенными льготами для проголосованных в начале сентября индустриальных парков.
Также народные депутаты собираются рассмотреть кадровые вопросы.
Добавим
20 октября Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Кабмин 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.
Также сообщалось, что на следующей неделе Верховная Рада намерена рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться не менее четырех министров, но возможно и пяти.