Бюджет-2019: як змінилися програми підтримки АПК

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Розмір державної підтримки вітчизняного агропромислового комплексу в наступному році становитиме 5,9 млрд грн. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Олег Кулініч, передає УНН.

Це на 1 млрд грн менше, ніж у нинішньому році. Скорочення суперечить Бюджетному кодексу України, який фіксує держпідтримку АПК на рівні 1% від його ВВП, але вже є фактом, вказав він.

За словами депутата, ці гроші аграріїв вирішили віддати Державному фонду регіонального розвитку, знявши їх з двох держпрограм одночасно.

"Ця сума була "знята" порівну з двох програм - "Державна підтримка тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури" (мінус 500 млн грн) і "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (теж мінус 500 млн грн).

Тому на першу програму тепер піде 3,5 млрд грн, а на другу - майже 0,9 млрд грн", - повідомив він.

Без змін залишилася підтримка розвитку фермерських господарств - 800 млн грн, підтримка хмелярства, закладки молодих садів, виноградників та ягідників - 400 млн грн.

Одним з головних позитивів Кулініч вважає схвалення виділення держкомпенсацій на закупівлю зерновозів, які раніше хотів і навіть встиг замовити агрохолдинг Андрія Веревського і народного депутата Віталія Хомутинніка "Кернел".

"Завдяки моїм наполяганням, була усунена суперечлива норма, що блокує ефективне управління коштами державної підтримки.

У Бюджетному кодексі раніше було потрібно, щоб рівно 20% держпідтримки виділялося із загального річного бюджету АПК на компенсацію вартості закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання. Все впиралося акурат в цю цифру - 20%, адже точної відповідності їй було неможливо досягти.

Така жорстка цифра взагалі не дозволяла робити ніяких "перемикачів швидкостей" і ефективно використовувати кошти, які просто "згорали" і не йшли ні на які інші програми.

Все це вдалося вирішити дуже просто - змінивши формулювання в такий спосіб "до 20 відсотків". Це дає більш гнучкий механізм для ефективного використання коштів.

Крім того до цього напрямку були включені підтримка на закупівлю спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси", - сказав Кулініч.

Держава відтепер також буде давати компенсацію не тільки на будівництво тваринницьких комплексів, а й на будівництво переробних підприємств, в тому числі елеватори.

"Кернел", до слова, вже заявив, що планує до 2020 року побудувати переробних об'єктів і елеваторів на загальну суму 500 млн дол.

І якщо вважати, що компенсація держави залишиться на рівні 30%, то компанія Веревського зможе отримати 4,2 млрд грн або по 2 млрд грн щорічно.

"Ще одна "новела" бюджету-2019 - перейменування програми "Державна підтримка галузі тваринництва" на "Державна підтримка тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Це означає, що в наступному році не тільки тваринники, а й інші аграрії зможуть скористатися державною підтримкою. Зокрема, вони зможуть отримати часткову компенсацію вартості будівництва та реконструкції приміщень для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції", - повідомив Кулініч.

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