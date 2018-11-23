Бюджет-2019: как изменились программы поддержки АПК

Это на 1 млрд грн меньше, чем в нынешнем году. Сокращение противоречит Бюджетному кодексу Украины, который фиксирует господдержку АПК на уровне 1% от его ВВП, но уже является фактом, указал он.

По словам депутата, эти деньги аграриев решили отдать Государственному фонду регионального развития, сняв их с двух госпрограмм одновременно.

“Эта сумма была “снята” поровну с двух программ — “Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (минус 500 млн грн) и "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" (тоже минус 500 млн грн).

Поэтому на первую программу теперь пойдет 3,5 млрд грн, а на вторую — почти 0,9 млрд грн”, — сообщил он.

Без изменений осталась поддержка развития фермерских хозяйств — 800 млн грн, поддержка хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников — 400 млн грн.

Одним из главных позитивов Кулинич считает одобрение выделения госкомпенсаций на закупку зерновозов, которые ранее хотел и даже успел заказать агрохолдинг Андрея Веревского и народного депутата Виталия Хомутынника “Кернел”.

“Благодаря моему настоянию, была устранена противоречивая норма, блокирующая эффективное управление средствами государственной поддержки.

В Бюджетном кодексе ранее требовалось, чтобы ровно 20% господдержки выделялось из общего годового бюджета АПК на компенсацию стоимости закупки у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования. Все упиралось аккурат в эту цифру — 20%, ведь точного соответствия ей было невозможно достичь.

Такая жесткая цифра вообще не позволяла делать никаких "переключателей скоростей“ и эффективно использовать средства, которые просто "сгорали" и не шли ни на какие другие программы.

Все это удалось решить очень просто — изменив формулировку следующим образом "до 20 процентов". Это дает более гибкий механизм для эффективного использования средств.

Кроме того к этому направлению были включены поддержка на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудование для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы”, — сказал Кулинич.

Государство отныне также будет давать компенсацию не только на строительство животноводческих комплексов, но и на строительство перерабатывающих предприятий, в том числе элеваторы.

“Кернел”, к слову, уже заявил, что планирует до 2020 года построить перерабатывающих объектов и элеваторов на общую сумму 500 млн долл.

И если полагать, что компенсация государства останется на уровне 30%, то компания Веревского сможет получить 4,2 млрд грн или по 2 млрд грн ежегодно.

“Еще одна "новелла" бюджета 2019 — переименование программы "Государственная поддержка отрасли животноводства" на "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)“.

Это значит, что в следующем году не только животноводы, но и другие аграрии смогут воспользоваться государственной поддержкой. В частности, они смогут получить частичную компенсацию стоимости строительства и реконструкции помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции”, — сообщил Кулинич.