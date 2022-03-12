Був візитною карткою міста: у Чернігові окупанти розбомбили готель "Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У центрі Чернігова російські окупанти зруйнували готель "Україна", який був однією з візитних карток міста. Про це у Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Сергій Шумило, інформує УНН.
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"У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста. Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки", — написав Шумило.
За його словами, відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років.
"Москальська орда знищує те, що виникло задовго до її появи. (...) Прохання поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів, щоб світ знав правду. Всі ці злочини мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими фашистами і особисто недофюрером Путіним", — додав Шумило.
Нагадаємо
У Чернігові російські окупанти авіаударами знищили центральний стадіон та центральну дитячу бібліотеку.