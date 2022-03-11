Російські окупанти вночі обстріляли у Чернігові стадіон та дитячу бібліотеку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Минулої ночі окупанти у Чернігові завдали авіаударів по місту - знищили центральний стадіон та центральну дитячу бібліотеку, пише УНН з посиланням на інформацію Національної поліції України.
Деталі
Цієї ночі ворог завдав потужних авіаударів по цивільних об’єктах у Чернігові. Зокрема окупанти розбомбили центральний міський стадіон ім. Ю.Гагаріна і дитячу бібліотеку.
За даними голови ОДА В'ячеслава Чауса, "у ніч на 11 березня ворог продовжував завдавати авіаційні удари по місту Чернігів та піддавати його артилерійським обстрілам. Руйнувань зазнають переважно цивільні будівлі та об’єкти соціальної інфраструктури. Знищено стадіон ім. Ю. Гагаріна".
Він також надав інформацію ГУ ДСНС в області: "Протягом останньої доби (з 10 до 11 березня) в області сталося 17 пожеж. Для ліквідації 10 пожеж залучалися підрозділи ГУ ДСНС. 2 особи загинули".
Загалом за минулу добу до поліції надійшло 13 повідомлень про авіаудари та обстріли з важкої зброї.
Минулої доби поліція затримала 16 підозрілих осіб та 3 особи, що займалися мародерством.
Доповнення
По Баришівці на Київщині ворог завдав ракетний удар, попередньо, ракетою "Іскандер". Удар прийшовся по житлових будинках.