Российские оккупанты ночью обстреляли в Чернигове стадион и детскую библиотеку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Минувшей ночью оккупанты в Чернигове нанесли авиаудары по городу - уничтожили центральный стадион и центральную детскую библиотеку, пишет УНН со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.
Детали
Этой ночью враг нанес мощные авиаудары по гражданским объектам в Чернигове. В частности оккупанты разбомбили центральный городской стадион им. Ю.Гагарина и детскую библиотеку.
По данным председателя ОГА Вячеслава Чауса, "в ночь на 11 марта враг продолжал наносить авиационные удары по городу Чернигов и подвергать его артиллерийским обстрелам. Разрушениям подвергаются преимущественно гражданские здания и объекты социальной инфраструктуры. Уничтожен стадион им. Ю. Гагарина".
Он также предоставил информацию ГУ ГСЧС в области: "В течение последних суток (с 10 до 11 марта) в области произошло 17 пожаров. Для ликвидации 10 пожаров привлекались подразделения ГУ ГСЧС. 2 человека погибли".
Всего за минувшие сутки в полицию поступило 13 сообщений об авиаударах и обстрелах из тяжелого оружия.
За прошедшие сутки полиция задержала 16 подозрительных лиц и 3 человека, занимавшихся мародерством.
Дополнения
По Барышевке в Киевской области враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер". Удар пришелся по жилым домам.